شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب العراقى يتعرض لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد النائب محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى وعكة صحية خلال الجلسة.. وتم نقل النائب المشهداني على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المجلس رفع جلسته الافتتاحية، التى ترأسها المشهداني بوصفه أكبر الأعضاء سنا، من أجل المداولة.



وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، بدء مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة بحضور 325 نائبا من الكتل السياسية المختلفة من إجمالي أعضاء المجلس 329 نائبا.



وأوضحت الدائرة أن النائب محمود المشهداني افتتح الجلسة الأولى لمجلس النواب، كما فتح باب الترشح على منصب رئيس المجلس ونائبيه.. داعيا إلى الإسراع باختيار هيئة رئاسة البرلمان.