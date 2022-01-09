شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمني عالٍ من ثغرات في منتجات «Microsoft Edge» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرا أمنياً عالياً بخصوص تحديث أمني في منتج من Microsoft. وكشف المركز أن Microsoft أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي: Microsoft Edge (Chromium-based)، إذ يتمثل التهديد بتمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت و رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام». وأوصى المركز بتحديث نسخ المنتج المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي:هنا.

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