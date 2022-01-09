تسجيل 30371 إصابة جديدة بكورونا بالمكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية بأنها سجلت 30371 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مما يعد عددا قياسيا للإصابات اليومية في هذه البلاد منذ بداية الجائحة.



وذكرت الوزارة أن آخر أكبر عدد من الإصابات اليومية والذي بلغ نحو 29 ألف حالة تم تسجيله في 18 أغسطس الماضي.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في هذا البلد منذ بداية الجائحة 4,1 حالة. وتوفي من المرض أكثر من 300 ألف شخص، بمن فيهم 202 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وترصد السلطات المكسيكية زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة بكورونا منذ بداية العام الجاري. وابتداء من 5 يناير الجاري تسجل يوميا أكثر من 20 ألف إصابة مؤكدة. ويقول الخبراء إن سبب هذه الزيادة يعود إلى انتشار متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقد تلقى 72,85 مليون شخص في المكسيك (من نحو 127 مليون نسمة) جرعتين من لقاح كورونا، فيما تلقى أكثر من 9 ملايين شخص الجرعة الأولى. وفي ديسمبر الماضي بدأ في المكسيك إعطاء الجرعة المعززة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما. ويتلقى هؤلاء الناس لقاح "أسترازينيكا" بغض النظر عن اللقاح الذي تم تطعيمهم به أولا.