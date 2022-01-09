شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لليونيدو: منتدى شباب العالم أحد أهم الفعاليات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو "ن أن منتدى شباب العالم هو أحد أهم الفعاليات الدولية والذى تنظمه وتستضيفة دولة مصر وهو فرصة جيدة لعرض النماذج المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الماضية لتعزيز ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات

وأوضح المدير الإقليمي لليونيدو، أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشارك هذا العام في عدد من جلسات المنتدى منها ورشة عمل حياة كريمة، والمنظمات الدولية ودورها في تسريع وتيرة التعافي، ومستقبل قطاع الطاقة، وإعادة الإعمار في مناطق الصراع لافتا الى أن المنظمة سوف تقدم خدمات استشارية للشباب ورواد الأعمال المشاركين في المنتدى بهدف تطوير أعمالهم.

جاء ذلك مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بداية من الاثنين الموافق 10 يناير ويستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة فى الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون".

تضم التقنيات غير المسبوقة روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، فضلاً عن تقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، هذا بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

كما قامت إدارة منتدى شباب العالم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة، وفى هذا الإطار أعدت إدارة المنتدى خطة مُحكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءً من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد كوفيد-19، سواءً للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.