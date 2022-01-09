شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز التعاون فى المجالات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، التي تزور المملكة حاليا، سبل تطوير التعاون بين الأردن وألمانيا في المجالات الدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الملك عبدالله الثاني استقبل لامبرخت، وتطرق اللقاء إلى "آخر التطورات الإقليمية والدولية، والتعاون والتنسيق بين البلدين في جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي".

وتقوم وزيرة الدفاع الألمانية بزيارة إلى الأردن؛ هي الأولى للمملكة منذ توليها مسؤولياتها الشهر الماضي.