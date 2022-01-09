شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 3460 إصابة بكورونا وارتفاع الحالات الحرجة إلى 141 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 3460 حالة مؤكدة وتعافي 843 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8893 حالة “يرحمهم الله جميعاً”.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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