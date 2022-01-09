شركة شاومي تطلق غسالة الصحون لا تحتاج خزان ماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي غسالة الصحون Mijia VDW0401M الجديدة، التي يمكن توصيلها بصنبور الماء مباشرة، ولا تحتاج إلى خزان ماء، وتصرف المياه عبر الحوض.



وتروج الشركة الصينية للغسالة الجديدة بالحجم المدمج حيث تبلغ أبعادها 15.44 × 9.46 × 41.2 سم، بينما يبلغ وزنها 12.5 كغم.

وتشتمل الغسالة على 6 برامج مختلفة في مدة التنظيف ودرجة الحرارة المستخدمة.

ويبلغ معدل استهلاك المياه مع البرنامج القياسي 5.3 لترات، وتبلغ الحرارة القصوى 75 درجة مئوية. أما أسرع برنامج فيستغرق 28 دقيقة فقط.