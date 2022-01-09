شركة تويوتا تطلق وحشا استثنائياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة تويوتا عن تقديم النسخة الرياضية GR Sport من أيقونتها البيك آب Hilux.



وأوضحت الشركة اليابانية أن النسخة الرياضية GR Sport الجديدة تتميز من خلال شبكة المبرد المطلية باللون الأسود، مع تطعيمات بمظهر الكربون، والأطر الجديد لكشاف الضباب في المئزر، كما تقف السيارة على عجلات قياس 17 بوصة.

وتظهر المرايا الخارجية، ومقابض الأبواب باللون الأسود بدلا من طلاء الكروم، كما تسهل عتبات الصعود عملية الدخول إلى السيارة.

ويتولى دفع السيارة محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر وبقوة 204 حصان/500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والتي يتم توزيعها على عجلات الدفع عبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي سداسي التعشيقات.

وفيما يخص مجموعة التعليق، فإنه يتم الاعتماد على ممتصات صدمات فائقة على المحور الأمامي باللون الأحمر، وهو نفس اللون الذي يظهر على نوابض المحور الأمامي.

وتزدان المقصورة الداخلية بتباين لوني رائع بين الأحمر والأسود، كما تتميز المقاعد الرياضية المكسوة بفرش ألكانتارا والجلد بحياكات باللون الأحمر، وهو ما ينطبق على غطاء ذراع مكبح اليد والكونسول الأوسط والمقود الجلدي.

وتفوقت مبيعات عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا"، على نظيره الأمريكي "جنرال موتورز"، في أمريكا عام 2021.

وهي المرة الأولى التي لا تتصدر فيها عملاق صناعة السيارات"جنرال موتورز"، التي تتخذ من مدينة ديترويت مقرا لها المبيعات السنوية للسيارات الأمريكية منذ عام 1931.

وقالت شركة "تويوتا" إنها باعت 2.332 مليون سيارة في الولايات المتحدة في عام 2021، مقارنة مع 2.218 مليون سيارة باعتها "جنرال موتورز".