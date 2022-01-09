الولايات المتحدة الأمريكية تقلص الفاصل الزمني لجرعة "موديرنا" المعززة ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الفاصل الزمني للجرعة المعززة من لقاح "موديرنا" إلى 5 أشهر.



وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن تعديل تصريحها للاستخدام الطارئ للقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تقليص الفاصل الزمني بين الحصول على جرعات التطعيم الأولية والجرعة المعززة إلى 5 أشهر عند البالغين بدلاً من 6 أشهر، وفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره السبت، أنه من خلال إجراء هذا التعديل فإن الفترة الزمنية للحصول على جرعات لقاح "موديرنا" المعززة باتت مماثلة لتلك الخاصة بلقاح شركة "فايزر".

وأشار الموقع إلى أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تضرب فيه موجة من حالات الإصابة بالمتغير "أوميكرون" البلدان في جميع أنحاء العالم، إذ تم الإبلاغ عن 871213 حالة في الولايات المتحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية.

ونقل الموقع عن مدير مركز إدارة الغذاء والدواء للأبحاث الدكتور بيتر ماركس قوله: "التطعيم هو أفضل دفاع لنا ضد كوفيد-19، بما في ذلك المتغيرات المنتشرة، وتقصير المدة بين إكمال الجرعات الأولية والجرعة المنشطة سيساعد في زيادة المناعة المتراجعة".

وأوضح الموقع أنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على لقاح "موديرنا" منذ 5 أشهر على الأقل والذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر أن يأخذوا جرعة معززة من اللقاحات الثلاث "موديرنا" أو "فايزر" أو "جونسون آند جونسون"، ولكن يتطلب الأخير، الذي يتم الحصول عليه من خلال جرعة واحدة فقط، أقصر فاصل زمني بين الجرعة الأولية والجرعة المنشطة، إذ يفصلهما شهرين فقط.

وتابع: "يمكن لمن يبلغون 18 عاماً فأكثر الحصول على جرعات معززة من اللقاحات الثلاثة المذكورة أعلاه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً فيمكنهم استخدام لقاح (فايزر) فقط كمعزز".