اخبار الخليج

فلسطين.. 191 إصابة بالمتحور أوميكرون

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 191 إصابة بالمتحور أوميكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الأحد، تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية.

 

وقال الناطق، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "ذلك يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 291 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

 

ودعا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات، لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس ، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مشدداً على  ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا