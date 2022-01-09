شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 191 إصابة بالمتحور أوميكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الأحد، تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" في الضفة الغربية.



وقال الناطق، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن "ذلك يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 291 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

ودعا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات، لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مشدداً على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية.