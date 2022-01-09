ما هي أعراض وطرق علاج كسر الترقوة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كسر الترقوة يعد من الإصابات الشائعة، خاصة لدى الأطفال والشباب، نظرا لأن الترقوة لا تصبح صلبة تماما حتى عمر 20 عاما تقريبا.



وقالت الجمعية الألمانية لطب الحوادث، إن الترقوة عبارة عن عظم يقع بين لوح الكتف في الظهر وعظم القص في منتصف الصدر، مشيرة إلى أن خطر تعرض الترقوة للكسر يرتفع مع التقدم في العمر؛ نظرا لضعف العظام.

وتتعرض الترقوة للكسر بسبب السقوط والاصطدام والإصابات الرياضية، وتتمثل أعراض الكسر في تورم الكتف وعدم القدرة على تحريكه أو الشعور بألم عند تحريكه وظهور كدمات على الكتف.

وفي الحالات البسيطة يتم علاج كسر الترقوة بواسطة مسكنات الألم مع ارتداء حمالة للذراع. وبعد إزالة الحمالة، قد يوصي الطبيب بتمارين إعادة تأهيل إضافية أو علاج طبيعي لاستعادة قوة العضلات وحركة المفاصل والمرونة.

وفي الحالات الصعبة، مثل إزاحة الترقوة، يتم اللجوء إلى الجراحة لتثبيت الترقوة بواسطة الشرائح والمسامير.