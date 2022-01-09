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العراق: إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي فى ثلاث محافظات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد، أن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي باربع عبوات ناسفة في ثلاث محافظات.

وأضافت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات في المثنى والديوانية وبغداد من إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي باربع عبوات ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع الدولي الرابط بين بغداد – البصرة"، مشيرة إلى أنه تم تفكيك العبوات من قبل خبراء المتفجرات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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