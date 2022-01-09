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الولايات المتحدة: مستعدون لتقديم المساعدة لحل الأزمة السودانية

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القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الأحد، بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات بين الأطراف السودانية لحل الأزمة في البلاد، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة في حل الأزمة السودانية .

وقالت الخارجية الأمريكية حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة لحل الأزمة بين الأطراف السودانية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت - أمس - عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية في وقت رحبت والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك بهذه المبادرة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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