شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: السعودية أكثر الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت المملكة العربية السعودية، السبت، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3068 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 575 ألفا و293 حالة، وتعافي 793 حالة جديدة بإجمالي 545 ألفا و771 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و892 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، ‌2655 إصابة جديدة بإجمالي 782 ألفا و866 حالة، و3 وفيات جديدة بإجمالي 2173 حالة، وتماثل 1034 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 752 ألفا و120 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1515 إصابة جديدة، كما تعافت 153حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 279 ألفا و88 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1397 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، السبت إنه جرى تسجيل 5 وفيات و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 316 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 180 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و96 ألفا و806 حالات، والوفيات إلى 24 ألفا و200 حالة، والشفاء إلى مليونين و67 ألفا و134 حالة بنسبة 98.6%.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 7 آلاف و783 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 8 ملايين و645 ألفا و877 شخصا.