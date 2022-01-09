شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن أهم أولويّاتنا لمواجهة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان إن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك يبقى من أهم اولويّات الحكومة في وقت ارتفعت فيه نسبة التضخم خلال ديسمبر 2021، للشهر الثالث على التوالي.

وطالبت بودن - خلال لقائها رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، ونائبته هالة حفصة بقصرالحكومة بالقصبة /السبت/- جميع المسئولين إلى تكثيف جهود الرقابة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، موضحة أن الحكومة ستواصل مساعدة المنظمة لتحقيق أهدافها.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا وأن المنظمة تمتلك رؤية جديدة واستراتيجية عمل مغايرة تهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفعيل عمل المكاتب المحلية والجهوية.

وارتفعت نسبة التضخم في تونس للشهر الثالث على التوالي، لتصل في شهر ديسمبرالماضي إلى مستوى 6.6 % ، بعد أن كانت في حدود 6.4 % خلال نوفمبرالماضي ، ونسبة 6.3% في أكتوبرالماضي .

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء - في وقت سابق - هذا التطور بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 6.9% إلى 7.6 %خلال الشهر الحالي وكذلك أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنـزلية من 4.8% إلى 5.2%.