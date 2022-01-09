شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدفاع في ألمانيا كريستين لامبرخت، السبت، مُحادثات موسعة ركزت على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة.

وأكّد الصفدي -في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية- أهمية العلاقة الأردنية-الألمانية وتعميقها وتوسيع التعاون في جميع المجالات، بما فيها العسكرية والدفاعية والأمنية وذلك على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الذي تقدمه ألمانيا التي تعد ثاني أكبر الدول المانحة للأردن.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، وتقديم الدعم للعراق لتكريس الأمن والاستقرار، إضافة إلى بحث التعاون في محاربة الإرهاب.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية لامبرخت التي تقوم بزيارتها الأولى إلى المملكة منذ توليها مسؤولياتها الشهر الماضي، حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأردن، مثمنة الجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتجاوز التحديات والأزمات في المنطقة، وتكريس الأمن والاستقرار.