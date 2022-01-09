شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال محافظة الخليل.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت على مدخل مخيم العروب، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب في إصابة شاب بالرصاص ونقل لتلقي العلاج في المستشفى، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز.