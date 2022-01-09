شكرا لقرائتكم خبر عن حاول كسر كاميرا المراقبة لعدم كشفه.. شاهد لحظة محاولة مقيم سرقة صراف آلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة للحظة محاولة مقيم من الجنسية اليمنية سرقة صراف آلي، ومحاولة تكسير كاميرا المراقبة لعدم كشفه. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لمحاولته سرقة جهاز صرّاف آلي بعد كسره زجاج الغرفة والعبث بكاميرا المراقبة. وأضاف: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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