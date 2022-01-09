السودان تعلن بدء إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية فى دارفور اليوم

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم فى الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان)، إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام فى السودان الموقعة فى أكتوبر من العام 2020 فى جنوب السودان.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات فى القوات المسلحة السودانية الفريق الركن خالد عابدين الشامى، إن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيبدأ بإجراءات استيعاب القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور والتى ستضم (3300) عنصر بالمناصفة بين قوات "حركات الكفاح المسلح" والقوات النظامية.



وأضاف الشامى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع عقده مع لجنة أمن شمال دارفور برئاسة الوالى نمر محمد عبدالرحمن وبحضور حاكم إقليم دارفور المكلف الدكتور محمد عيسى عليو، إن الإجراءات الإدارية الخاصة بتشكيل القوة ذات المهام الخاصة ستستمر لمدة اسبوعين يعقبها البدء فى التدريب الذى سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.



من جانبه، قال والى شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، إن بدء تشكيل القوة الأمنية المشتركة الخاصة بدارفور يأتى كخطوة أولى لإكمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ويؤكد جدية كافة الأطراف، خاصة أطراف العملية السلمية في سعيها لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام فى السودان، والتى سيتم من خلالها تشكيل قوة حماية المدنيين بدارفور.