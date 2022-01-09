شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تكشف تفاصيل حادث انقطاع التيار الكهربائى عن جميع ربوع البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان توقف منشآتها عن الخدمة بعد قيام محتجين باقتحام محطة تحويل رئيسية والعبث بمعداتها، ويعانى لبنان انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائى تستمر أحيانا 20 ساعة فى اليوم بسبب أزمة مالية تحول دون استيراد سلع رئيسية من بينها الفيول الضرورى لتشغيل محطات الكهرباء، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان فى بيان إن متظاهرين غاضبين من انقطاع الكهرباء اقتحموا محطة التحويل الرئيسية فى عرمون شمال بيروت.

وأضافت أن المتظاهرين "قاموا بقطع محول الربط 150-220 كيلوفولت، وفتح قواطع ربط معمل الزهرانى بمحطة عرمون".

وتسبب ذلك "بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولا للانقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضى اللبنانية عند الساعة 17,27 (15,27 ت غ)".

وسيفاقم العطل الضغط على المولدات الخاصة التي تواجه عبء توفير الكهرباء في غياب شبه كامل للشبكة الحكومية.

ورفع أصحاب المولدات الخاصة أسعارهم وقاموا بترشيد الإمدادات فى الأشهر الماضية، وارتفعت الأسعار بعد قرار الحكومة رفع الدعم تدريجيا عن الوقود.

ويبلغ معدل فاتورة مولد خاص لأسرة لبنانية ما يزيد على الحد الأدنى الشهرى للأجور والبالغ 675 ألف ليرة لبنانية، ما يوازى حاليا 22 دولارا، في وقت تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار فى السوق السوداء.

ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذى كبّد الحكومة ديونا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت بين 1975 و1990.