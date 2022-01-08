شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ترويجها بالرياض.. ضبط 7 مقيمين بحوزتهم 20.5 كجم من مادة الشبو المخدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على (7) مقيمين بحوزتهم (20.5) كيلو جرامًا من مادة (الشبو) المخدر معدة للترويج في الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، معدة للترويج في مدينة الرياض، بحوزة (7) أشخاص من الجنسية الباكستانية، (6) مقيمين ووافد بتأشيرة زائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.