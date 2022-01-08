شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستعد للموجة الخامسة من جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الصحة التونسية سمير مرزوق، أنه في إطار الاستعدادات لموجة خامسة من جائحة كورونا، فقد تم تعزيز طاقة إيواء المرضى المصابين بهذا الفيروس، عبر افتتاح وحدة كوفيد بمستشفى منطقة "قبلي"، توفر 14 سرير أوكسيجين و4 أسرة إنعاش، وهي وحدة تم إنجازها كدعم من المجلس الجهوي لولاية قبلي للقطاع الصحي باعتمادات ناهزت المليون و700 ألف دينار. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف المصدر، وفق الإذاعة التونسية، أنه في ظل الارتفاع المسجّل في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وتطبيقا لتوصيات وزارة الصحة فإنه قد تم الشروع في رفع عمليات التقصي للاصابات سواءا عبر التحاليل السريعة او تحاليل الـ"بي سي ار" علاوة على الرفع في عدد عمليات التقطيع الجيني لتحديد نوع المتحور المنتشر بالجهة مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي من خلال تكثيف الزيارات للفضاءات المفتوحة للعموم مع التاكيد على اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح.

وفي ذات السياق، أكد سمير مرزوق انه سيتمّ أيضا الرفع في عدد المراكز المخصصة للتلاقيح وتكثيف الحملات المتنقلة للتلاقيح لتأمين تطعيم أكبر عدد من الاهالي ضد الفيروس مع تفعيل مسالك كوفيد بالمؤسسات الصحية فضلا عن تفعيل نشاط اللجان على مستوى هذه المؤسسات لمتابعة مخزون الاوكسجين مع القيام بتركيز مبخر أوكسجين بالمستشفى المحلي بدوز والتحضير لتركيز مبخرمماثل بالمستشفى الجهوي بقبلي والحرص على بالمراقبة الدورية للتجهيزات الطبية وخاصة منها مكثفات الاكسجين مع تمديد عقود عدد من الاطارات شبه الطبية.