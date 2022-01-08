شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وقف الرحلات الدولية لمواجهة انتشار أوميكرون "أمر مستبعد" حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، أن وقف الرحلات الدولية كخيار لمواجهة انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون "أمر مستبعد" حاليا.



وأوضح الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، في تصريحات صحفية، على هامش الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، الذي انعقد اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، أن إجراءات الغلق أثبتت عدم فعاليتها أمام مختلف أنواع متحورات فيروس كورونا.



وأضاف أخاموك أن هناك مسعى لتوسيع فرض الجواز الصحي، ليشمل أماكن أخرى كمرحلة ثانية، متوقعا بأن يصبح المتحور أوميكرون السائد في الجزائر بنهاية الشهر الجاري.



ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا خيار التوجه إلى الحجر الصحي الجزئي في عدد من الولايات أو البلديات التي تسجل رقما كبيرا في الإصابات اليومية.