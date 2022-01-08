تعرف على موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق مساء يوم الأحد 9 يناير/ كانون ثان، منافسات النسخة 33 من كأس أمم أفريقيا 2021، في الكاميرون.



مباراة الافتتاح تجمع بين منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ونظيره بوركينا فاسو على الملعب الأولمبي.

تنطلق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز، والحصول على دفعة كبيرة خوفا من الحسابات المعقدة في جولات الحسم بدور المجموعات.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2021 عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

وتضم المجموعة الأولى كلا من الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

ويلتقي منتخبا إثيوبيا والرأس الأخضر وجها لوجه في العاشرة مساء الأحد، بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.