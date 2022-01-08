حصيلة قياسية لإصابات كورونا في طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إن المدينة سجلت 1224 إصابة جديدة بكورونا، السبت، وهو أعلى عدد يومي منذ 11 سبتمبر/أيلول.



وتشهد اليابان زيادة في الإصابات بكوفيد-19، وتشدد قيود مكافحة المرض في ثلاث مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، ويقول بعض المسؤولين إنها ساهمت في زيادة الإصابات.

ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة، الأحد، وقد تشمل خفض ساعات عمل المطاعم والحانات.

وعلى مستوى البلاد ككل، قالت وكالة كيودو للأنباء إن من المرجح أن يدور عدد الحالات الجديدة حول 7000 مع تسجيل مناطق مثل أوكيناوا وهيروشيما، المقرر أن تخضعا للقيود الجديدة، الأحد، أعلى عدد على الإطلاق.