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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كازاخستان بأكثر من الضعف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

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أفادت وزارة الصحة الكازاخية بارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس في البلاد بمقدار 1,4 مرة، مضيفة أنه تم تسجيل 1510 إصابات خلال آخر 24 ساعة.

 

وقالت رئيسة لجنة الإشراف الصحي والوبائي للوزارة، إيجان" في بث قناة تلفزيونية : "خلال الأسبوع الأخير ارتفعت الإصابات بكورونا في البلاد بمقدر 1,4 مرة، وتم تسجيل 1510 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

 

وأضافت أن سبب تدهور الوضع الوبائي يعود بما في ذلك إلى انتشارك متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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