ميزة جديدة لا تعرفها لـ "كلوب هاوس".. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

منذ ظهوره لأول مرة في عام 2020، تضمن الانضمام إلى محادثة على كلوب هاوس فتح التطبيق. لكن هذا الأمر تغير بدءًا من اليوم، فإذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فيمكنك الاستماع إلى محادثات الغرفة الحية مع تمكين إعادة الاستماع باستخدام متصفح الويب، وفقا لموقع 24.



علاوة على ذلك، لست بحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام كلوب هاوس بهذه الطريقة.

لا تزال الميزة الجديدة تجريبية حتى الآن، لذا من المتوقع وجود بعض الأخطاء. ومع ذلك، تقول الشركة إنها ستطرحها في المزيد من البلدان إذا حققت الغرض منها، وسيتم دراسة إضافة المزيد من الميزات لغرف الدردشة مع مرور الوقت.

بشكل منفصل، تقوم الشركة بتحديث جديد يتمثل في إمكانية مشاركة جلسات المحادثة في العديد من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل، فعندما تكون في غرفة ضيوف، يمكنك النقر على الزر "مشاركة"، الموجود في الجزء السفلي من الواجهة، لنشر رابط إلى جلسة عبر كلوب هاوس أو شبكة اجتماعية أو تطبيق مراسلة.

عندما تختار الخيار الأول، يمكنك إضافة تعليق لوصف الغرفة. إذا كانت غرفة مباشرة، فسيتلقى متابعوك إشعارًا حتى يتمكنوا من الانضمام.

والجدير بالذكر أن كلا التحديثين يمكن أن يجعلا كلوب هاوس متاحًا على نطاق أوسع، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.