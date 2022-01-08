شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط إرهابي وعدد من الصواريخ من مخلفات داعش في نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على إرهابي حاول دخول الموصل وضبط أعتدة في محافظة نينوى.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت - أنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 75 واستخبارات فوجه الثالث أسفرت عن القبض على إرهابي من لمطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب حاول الدخول إلى الموصل من منطقة العريج".



وأضافت أنه تم ضبط 4 صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات داعش الإرهابي في قرية الحقول بنينوى من قبل الفوج الثالث لواء المشاة الثالث على إثر معلومات لشعبة استخبارات الفرقة 16، موضحة أنه تم تسليم الإرهابي للجهات المختصة، فيما قامت فرق الجهد الهندسي المرافقة للقوة الأمنية برفع المواد وتفجيرها موقعيا.