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التحالف: تدمير 6 مواقع حوثية لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة في محافظة حجة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه نفذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع حوثيّة لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة في محافظة حجة شمال غرب اليمن. 

 

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) - أن مليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية مساء أمس بطائرات مسيرة مفخخة. 

 

وتأتي محاولات مليشيات الحوثي تلك بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة، وخسائر فادحة في محافظتي مأرب وشبوة خلال الأيام الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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