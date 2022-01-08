شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 6 مواقع حوثية لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة في محافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه نفذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع حوثيّة لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن مليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية مساء أمس بطائرات مسيرة مفخخة.

وتأتي محاولات مليشيات الحوثي تلك بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة، وخسائر فادحة في محافظتي مأرب وشبوة خلال الأيام الماضية.