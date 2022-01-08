شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز اهتمامات الصحف التونسية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، رصدها للتطورات السياسية والاقتصادية في تونس، في ظل السجال الدائر بين مختلف الأطراف السياسية التي تباينت مواقفها حول الأزمات التي تعيشها تونس.

وألقت صحيفة الشروق التونسية الضوء أيضا على مستجدات جائحة كورونا، وكيفية حماية طلاب المدارس من مخاطر الموجة الخامسة للوباء، أيضا تطرقت إلى تفاصيل تطوير استراتيجة التحول الرقمى فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى.

وقالت الصحف التونسية، إن الحكومة الفرنسية تسعى إلى تمرير قانون يفرض الشهادة الصحية لمكافحة كوفيد-19 في فرنسا، فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تمرير هذا القانون رغم الجدل داخل البرلمان الفرنسي.

وتطرقت إلى إخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في البلاد ودعماً للعملية السياسية، مشيرة إلى تقارير داخلية ليبية كشفت عن توافق الأمم المتحدة مع الدول المتداخلة في الملف على سحب مقاتليها.