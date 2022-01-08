شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تواصل فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري للإسراع فى الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل فعاليات مؤتمر المجلس الاستشاري الوطني الصومالى اليوم، السبت، برئاسة رئيس الوزاء محمد حسين روبلي، حيث يناقش القادة المشاركون في العديد من الملفات المهمة التي تتمثل في الإسراع بالعملية الانتخابية بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وقال عبد الرحمن يوسف العدالة نائب وزير الإعلام والثفافة والسياحة الصومالى :”إن قمة القادة، أنجزت العديد من المحاور المهمة، وسيتم قريبا، إصدار بيان صحفي يشرح مسار العملية الانتخابية”.

وخلال الاجتماع، عقد المجلس الاستشاري الوطني الصومالى لقاءات منفصلة، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، والدولي، وأعضاء باتحاد مرشحي الرئاسة.

واستمع المجلس الاستشاري الوطني الصومالى إلى اقتراحات المنظمات المدنية بشأن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وضمان حصة المرأة بنسبة 30% لدى المقاعد النيابية بمجلس البرلمان الفيدرالي، كما بحث مع ممثلي المجتمع الدولي واتحاد مرشحي الرئاسة ملف تصحيح مسار العملية الانتخابية.

وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية جيمس سوان دعا، مؤخرا قادة المجلس الاستشاري لتنظيم جدول زمني لاستكمال العملية الانتخابية، يلتزم به رؤساء الولايات الأعضاء.

كما دعا جيمس سوان، المجلس الاستشاري، لتصحيح أوجه القصور، وجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية ومصداقية.

واضح جيمس سوان أنهم يواصلون المجلس الاستشاري من أجل تنفيذها لاتفاقيتي 17 سبتمبر 2020 و 27 مايو 2021م، مشيرا إلى أنهم يعتبرون المجلس، المحرك الرئيسي للعملية الانتخابي.