شكرا لقرائتكم خبر عن سبق: أمير جازان يوجه بفتح تحقيق فى مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أمير منطقة جازان بالسعودية، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات. وفق ما أوردت صحيفة سبق السعودية.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نُشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد الزائرون حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.