إصابة وزير الخزانة الأسترالي بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ إنه أصيب بمرض كوفيد-19، لينضم بذلك إلى مجموعة من كبار المسؤولين بالحكومة الذين أصيبوا بفيروس كورونا، في حين تجاوز عدد الإصابات اليومية 100 ألف لأول مرة مع انتشار المتحور أوميكرون.



وكتب فرايدنبرغ في رسالة قصيرة على تويتر وفيس بوك في وقت متأخر أمس الجمعة، "مثلي مثل آلاف الأستراليين، تبين إصابتي بكوفيد-19 اليوم".

وأضاف "عندي الأعراض الشائعة وأعزل نفسي مع أسرتي"، دون أن يكشف عن سلالة الفيروس التي أصابته.

ومن كبار المسؤولين الآخرين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا من المرض نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس، ووزير الدفاع بيتر داتون.

وعلى مدى أيام متعاقبة سجلت أستراليا أعداد إصابات قياسية بالفيروس، وسجلت اليوم السبت زيادة قياسية جديدة.

ورصدت البلاد 116025 إصابة جديدة متجاوزة بكثير عدد الإصابات المسجل أمس والذي تجاوز 78 ألفاً بقليل. وكانت معظم الإصابات الجديدة في ولاية فيكتوريا، الأعلى من حيث عدد السكان والتي تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وولاية نيو ساوث ويلز.

كما سجلت أستراليا 25 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 وهي أعلى حصيلة منذ تفشي المتحور دلتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.