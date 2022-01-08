خبراء التغذية يكشفون أهمية التمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال اختصاصي التغذية جيوتي خانيجوه، رئيس قسم التغذية العلاجية في مستشفى ماكس، في نيودلهي، لموقع «هيلث شوتس»، الأربعاء الماضي: «التمر هو ثمرة لها قيمة غذائية وعلاجية عالية»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وأضاف: «هذه الفاكهة الصيفية غنية بالعناصر الغذائية، كالألياف وغنية بمضادات الأكسدة المقاومة للأمراض مثل الفلافونويد، والكاروتينات، وحمض الفينول، ومعتدلة في فيتامين «ب 6» والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، بشكل عام، لديها الكثير من الفوائد». فيما كشف الموقع أن «مضادات الأكسدة الموجودة في التمر قد تساعد في منع تطور بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسرطان والزهايمر والسكري».

وأوضح المصدر «التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب، مثل «إنترلوكين 6»، في الدماغ، وهذا يساعد في تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر».

وأشار أن «التمر يعزز صحة العظام أيضاً، حيث يحتوي على العديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، التي تمنع الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام».

وذكر خبراء للموقع أن «التمر مفيد في الوقاية والعلاج من نزلات البرد والسعال وسيلان الأنف، حيث يحتوي على فيتامين سي، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهابات وتحافظ على المناعة قوية ضد البرد والسعال».

كما نصح الخبراء بتناول التمر في الصباح على معدة فارغة للتحكم في السعال والبرد.

ونصح الموقع باستهلاك التمور بشكلها المجفف أو الطازج، حيث يمكنك تناولها مباشرة كوجبة خفيفة، كما يمكنك تناولها مع الحليب يومياً.