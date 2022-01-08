رصد إصابة بحمي الخنازير الأفريقية في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت حكومة منطقة بيدمونت الإيطالية، الجمعة، إنه تم اكتشاف مرض حمى الخنازير الأفريقية القاتل في خنزير بري بالمنطقة.



وأضافت الحكومة في بيان أن الاختبارات أكدت إصابة خنزير نافق بالمرض في أوفادا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غربي ميلانو بشمال إيطاليا.

وتعد حمى الخنازير الأفريقية غير ضارة للبشر ولكنها غالباً ما تكون قاتلة للخنازير، مما يلحق خسائر مالية بالمزارعين.

ونشأ هذا المرض في أفريقيا قبل انتقاله إلى أوروبا وآسيا وقتل مئات الملايين من الخنازير في جميع أنحاء العالم.

وقد يمثل هذا الاكتشاف ضربة لمنتجي اللحوم في إيطاليا لأن الحكومات غالباً ما تمنع استيراد منتجات لحوم الخنازير من البلدان التي يتم اكتشاف المرض فيها كوسيلة لمنع انتشاره.