عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات هاتف Vivo V23 Pro.. خلفية زجاجية كهربائية

السبت 8 يناير 2022

الخليج 365

كشفت شركة" فيفو" (vivo) الصينية، عن أحدث هواتفها، وهو هاتف Vivo V23 Pro، بخلفية زجاجية كهربائية تغير لونها.



ويتميز الهاتف، بتصميم بحواف مسطحة وهيكل مصنوع من المعدن والزجاج مع كاميرات سيلفي مزدوجة.

ويمتاز الهاتف بلوحة خلفية متغيرة الألوان مزودة بتقنية كهربية زجاجية من نوع Fluorite AG Glass.

ويمكن لهاتف vivo v23 pro، تغيير اللون الخلفي عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والأشعة فوق البنفسجية لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 دقائق، وذلك بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

مواصفات هاتف فيفو Vivo V23 Pro

ويأتي هاتف فيفو Vivo V23 Pro بزجاج أمامي، وخلفي منحني ثلاثي الأبعاد وإطار أنحف، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1200، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V23 Pro، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.56 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل، تعمل بتردد 90 هرتز.

ويحتوى هاتف فيفو Vivo V23 Pro، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo V23 Pro، بمجموع 5 كاميرات، كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي للعين، وكاميرا 8 ميجابكسل فائقة الزوايا، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل.

سعر هاتف فيفو Vivo V23 Pro

ويباع هاتف فيفو Vivo V23 Pro، في الهند عبر موقع فيفو الرسمي، ومتجر Flipkart، مقابل سعر حوالى 520 دولارا (8100 جنيه مصري)، لإصدار الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

فيما يباع بسعر 590 دولارا (9200 جنيه مصري)، لإصدار الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.