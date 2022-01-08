شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يُجيز استخدام عقار "مولنوبيرافير" لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أمس الجمعة، إن بلادها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة "ميرك" لعلاج كورونا.
وسجلت وزارة الصحة المغربية أمس الجمعة، 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 6050 الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.
كما سجلت 13 وفاة جديدة، مقارنة مع 11 الخميس، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 14896 حالة.
يذكرأن، أجازت الهند، الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذى تنتجه شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية، بالإضافة إلى لقاحى "كوفاكس" و"كوربيفاكس" المحليين.
وقال وزير الصحة الهندى مانسوخ ماندافيا - فى تغريدة على موقع "تويتر"، إن الهند منحت تصريحًا للاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير، ولقاحي كوفاكس، الذي ينتجه معهد الأمصال الهندى، وكوربيفاكس، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.
وأضاف ماندافيا أن عقار "مولنوبيرافير" سيتم تصنيعه في الهند من جانب 13 شركة، ليتم استخدامه بشكل محدود في ظل حالة الطوارئ لعلاج المرضى البالغين المصابين بفيروس "كوفيد-19"، بحسب صحيفة هندوستان تايمز الهندية.
ووقعت شركات الأدوية الهندية "أوروبيندو فارما" و"سيبلا" و"صن للأدوية"، وشركات أخرى فى وقت سابق من العام الجاري، اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" الأمريكية لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص "مولنوبيرافير" في الهند.