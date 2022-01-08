شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنفى تقديم 300 دينار مساعدات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية، معلومات تداولتها صفحات على منصات التواصل الاجتماعى بشأن إطلاق رابط للتسجيل فى منصة المساعدات الاجتماعية بقيمة 300 دينار، محذرة المواطنين من خطورة التلاعب بمشاعرهم الشخصية من خلال تلك الصفحات والمجموعات.

وطالبت الوزارة -فى بيان المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات أو التعامل مع تلك الصفحات المشبوهة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية التى تنشرها على صفحتها الرسمية.

ومن جهة أخرى.. أعلنت الوزارة عن عزمها متابعة هذه المجموعات التى وصفتها بالمحتالة وفق الصيغ القانونية.

يذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية بدأت تلقى طلبات للحصول على المساعدة الاستثنائية فى 31 أغسطس وحتى 24 سبتمبر من عام 2021، وأتاحت الوزارة للمعترضين على رفض مطالبهم مهلة لتقديم وثائقهم والطعن فى قرارات الرفض من 4 إلى 18 نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية بلغ فى 19 أكتوبر الماضى أكثر من 866 ألف شخص باعتمادات بلغت 260 مليون دينار.