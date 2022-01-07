شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع حالة مطرية على عدة مناطق: تبدأ في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبدالله المسند، أن تبدأ حالة مطرية جديدة على عدة مناطق بالمملكة – بمشيئة الله-.

وأوضح عبر حسابه في «تويتر»، أن الحالة المطرية تبدأ يوم الأحد القادم على القطاع الشمالي الغربي من المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة تؤثر بشكل لاحق على معظم المناطق.

وأضاف المسند أن الحالة المطرية الشتوية المتوقعة، تبدأ يوم الأحد وتستمر لبضعة أيام، لافتًا إلى أن ذروتها ستكون -بمشيئة الله- يوم الإثنين على منطقة المدينة وشمالي منطقة مكة.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الأيام يكون أقصى وقت لدخول وقت صلاة الفجر، كما يبلغ وقت شروق الشمس أقصاه، وبعد بضعة أيام يبدأ شروق الشمس بالتبكير، مؤكدًا أن السبب يعود لكون مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، ولكون الأرض تدور حول الشمس بمحور مائل 23.5 درجة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.