شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الأمير "أندرو" يبيع "شاليه تزلج" لتمويل معركته القانونية بعد رفض الملكة الدفع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الأمير أندرو قرر بيع شاليه التزلج، الذي يملكه في سويسرا، الذي يُقدر ثمنه بنحو 17 مليون جنيه إسترليني أي ما يُعادل 23 مليون دولار، لتمويل معركته القانونية في الولايات المتحدة، بعد رفض والدته الملكة إليزابيث الثانية الدفع.

