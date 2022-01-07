شكرا لقرائتكم خبر عن 2645 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الجمعة، تسجيل 2645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 428 ألفا و100 حالة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند - في بيان اليوم - إنه تم تسجيل 247 حالة شفاء من فيروس "كورونا"؛ ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 412 ألفا و996 حالة.. موضحا أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الماضية.



وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 12 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 12 ألفا و635 حالة.