شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الكوماندوز الصومالية تقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل خمسة عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في منطقة غامبول بإقليم شبيلي الوسطى.

وقد صرح أحد ضباط قوات الكوماندوز الوطنية يدعى أحمد عبد الله نور برياري في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية، إن الهدف من العملية هو القضاء على مقاتلي حركة الشباب ، مضيفا أن العملية التي نفذها الجيش حققت الهدف المنشود في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتصفيتها في تلك المنطقة.

الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا بمنع أي تهديد للشعب الصومالي، والقضاء على العناصر الإرهابية.