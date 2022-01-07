"الاستخبارات العراقية": القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في البلاد.

وأفادت الاستخبارات العسكرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأنه "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة أمنية مشتركة من ضبط الإرهابي عمار فارس أحمد عجم الحديدي المطلوب وفق المادة 4 إرهاب في البلاد".. مشيرة إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه.



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي العثور على كدس عتاد تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

يذكر أن القوات العراقية تشدد خلال هذه الفترة من إجراءاتها وعملياتها الأمنية في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.