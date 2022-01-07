شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الصومالى: مقتل 20 عنصرا من مليشيات الشباب بولاية جلمدغ الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأجهزة الأمنية الصومالية، مقتل 20 عنصرا من مليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، فى منطقة "بحدو" التابعة لولاية غلمدغ الإقليمية بوسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الجمعة، أن عناصر تابعة لأجهزة الأمن الصومالية تصدت لهجمات شنها فلول المتمردين ضد المنطقة، حيث قتل 20 إرهابيا في ساحة القتال.

من جانبه، أشاد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبد الرحمن يوسف العدالة في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ببسالة أبطال منطقة "بحدو" الذين لقنوا دروسا بالغة الصعوبة ضد الخلايا الإرهابية التي اعتادت الاعتداء على الأبرياء .. مشيرا إلى أن عملية التصفية ضد المتشددين ستستمر.

يذكر أن رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى،أكد التزامه بإنهاء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، مع تصحيح مسارها بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة مثل اتحاد المرشحين والمجتمع المدنى.