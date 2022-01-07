شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يأمر بتشكيل فرق للتحقيق بمقتل عائلة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بتشكيل فريق تحقيق عاجل للكشف عن كل ملابسات عملية قتل عائلة فى منطقة حى الإعلام فى بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجرمين المتورطين فى هذه العملية البشعة.

وهاجم مسلحون مجهولون، في وقت سابق، منزلاً في منطقة حي الاعلام ببغداد، وقاموا باصابة صاحب المنزل بعدة عيارات نارية وقتل زوجته و3 من أولاده.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وجه مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، بإعداد خطة لإصلاح عمل المؤسسات الأمنية فيس البلاد.