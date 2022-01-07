شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يقتحم عدة مواقع حوثية فى الجبهة الجنوبية لمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى اقتحام قواته لعدد من مواقع عناصر الحوثى فى الجبهة الجنوبية لمأرب، وأكد الجيش - فى بيان، أوردته قناة (الإخبارية اليمنية) - أن قوات الشرعية مستمرة فى تقدمها وقد حققت خلال اليومين الماضيين إنجازات مهمة، مشيرا إلى تكبيد عناصر الحوثي خسائر فادحة، فيما عمد العشرات من عناصرها إلى الفرار من القتال في عدد من الجبهات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تنفيذ 28 عملية استهداف لعناصر الحوثى في مأرب، و35 عملية في شبوة، خلال 24 ساعة.. لافتا إلى أن الضربات ضد الحوثيين في مأرب دمرت 19 آلية لجماعة الحوثى وقتلت 150 عنصرا.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني،أدان إحراق الحوثيين لأكثر من 40 منزلا فى عدة قرى جنوب مدينة الحديدة.

وقال الإريانى - فى تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تدمير الحوثيين منازل المواطنين فى قرى (الطائف، مركوضة، الشجيرة، النخيلة) جنوب الحديدة يأتى امتدادًا لجريمة تدميرها آلاف المنازل فى مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتهجير أسرهم قسريا فى انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب الإريانى الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة التى تضاعف المعاناة الإنسانية للمدنيين فى المحافظة، داعيًا إلى العمل على تصنيف الحوثى كمنظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها فى المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمى حرب".

كما أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، استهداف الحوثى لسوق شعبى بمفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة‏.

وقال الإريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، - إن استهداف الحوثى الأحياء السكنية فى مأرب بـ3 صواريخ باليستية إيرانية الصنع عمل جبان يكشف حجم الخسائر التى يتكبدها الحوثيين بمختلف جبهات القتال، وعدم اهتمامها بمصير الملايين من السكان والنازحين فى المدينة.