شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو غائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة. فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم/س أحياناً نهاراً.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 05:58 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:52 .

وفي بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 01:38 والجزر الاول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 08:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 23 18 80 40 دبي 24 19 80 40 الشارقة 24 19 80 45 عجمان 25 18 85 40 أم القيوين 25 17 85 45 رأس الخيمة 24 17 80 45 الفجيرة 25 18 75 30 العين 24 15 70 35 ليوا 24 14 70 40 الرويس 22 18 85 40 السلع 22 18 85 40 دلما 22 19 80 45 طنب الكبرى 23 18 85 40 طنب الصغرى 23 18 85 40 أبو موسى 24 17 85 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الجمعة)، في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى ، باردًا مع بعض السحب أحيانًا ولكنه معتدل خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار .

ارتفاع الموج :من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 30%.