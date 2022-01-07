اخبار الخليج

المغرب: الوضع الوبائي غير المطمئن لا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الوضع الوبائي غير المطمئن لا يسمح حاليا بفتح حدود المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن فتح حدود المملكة المغلقة بسبب جائحة فيروس "مشروط بتحسن الوضعية الوبائية".

وأضاف أن "موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، ولكن نتمنى ألا تطول الموجة الحالية، وإذا انتهت فسوف تقابلها الإجراءات الملائمة".

وبخصوص الوضع الوبائي داخل المملكة، أشار بايتاس إلى إن "الوضعية الوبائية ليست مُطمئنة، إذ كنا نسجل مئة حالة في اليوم، واليوم ارتفع عدد الإصابات، وهناك حالات وصلت إلى الإنعاش أغلبها من غير الملقحين، أو الملقحين بالجرعتين ولم يلقحوا بالجرعة الثالثة".

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المواطنين إلى الإقبال على عملية التلقيح ضد كورونا، مشددا على أن "عملية التلقيح هي الحل الوحيد، لأن إمكانية وصول الحالات الملقحة إلى الإنعاش ضئيلة جدا".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا