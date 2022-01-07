شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث الإثنين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين المقبل اجتماعاً مغلقاً لبحث التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع وأطلقت خلالها، على حدّ قولها، صاروخاً فرط صوتي، بحسب ما أفاد مصادر دبلوماسية الخميس.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيعقد بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى إيرلندا وألبانيا، العضوين الجديدين غير الدائمين في المجلس منذ الأول من يناير.

ووفقاً لأحد هذه المصادر فإنّه من غير المتوقع أن يصدر أي قرار أو إعلان مشترك عن المجلس في ختام الجلسة. وقال مصدر ثان إنّ دولاً أعضاء ستصدر، قبل الاجتماع أو بعده، بيانات منفصلة بشأن هذه التجربة الصاروخية.