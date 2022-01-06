شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على 11 إرهابيا من داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بعمليات أمنية متفرقة.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عناصر "جهاز مكافحة الإرهاب" ألقوا القبض على "11 إرهابيا من عصابات داعـش فى مناطق مختلفة".

وأضاف المتحدث أن عناصر الجهاز نفذوا "واجبات نوعية مُتعددة" بدأت بمحافظة الأنبار غربى العراق والتى أُلقى القبض فيها على "7 من العصابات التكفيرية".

كما تمكن الجهاز من القبض على "4 إرهابيين اثنان منهُم فى محافظة كركوك والآخران فى مُحافظتى صلاح الدين وديالى".

وجاءت عمليات الاعتقال بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المُسلحة مصطفى الكاظمي، وفقا للبيان.

وأعلن العراق فى أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التى تنفذ بين الحين والآخر هجمات فى البلاد.